Следственные органы проводят проверку смерти мужчины после нескольких операций в Первоуральске

16:38 | 26.07.2018

medvestnik.ru

В Первоуральске следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 58-летнего мужчины после нескольких операций.



- Следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи местному 58-летнему жителю, который впоследствии скончался в больнице после нескольких хирургических операций, - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



О смерти пациента первоуральской больницы сообщило издание 66.ru. Супруга погибшего рассказала, что у ее мужа была деликатная проблема – выпадала прямая кишка. После трех операций его ввели в искусственную кому, 24 июля он умер. Родственники считают, что смерть наступила из-за некомпетентности медиков.