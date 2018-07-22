В Академическом микрорайоне Екатеринбурга появятся новые дороги

19:31 | 24.07.2018

kuzkom.ru

Улицу Вильгельма де Геннина в Академическом районе Екатеринбурга будут достраивать до декабря 2021 года. Согласно документации на сайте госзакупок, стоимость работ составит 655 млн рублей.



Строительство улицы Вильгельма де Геннина запланировано от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского. На этом участке будут проводиться работы по строительству автомобильных дорог, улично-дорожной сети и пешеходных дорог.



Также в Академическом планируется строительство транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, которая позволит соединить микрорайоны Академический и Юго-Западный. Для совершения работ предусмотрено около 547 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 2021 года.



Отметим, что победители будут объявлены 13 августа.