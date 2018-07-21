В СИЗО Екатеринбурга умер заключённый, которого приговорили за серию убийств пенсионеров

19:37 | 23.07.2018

sysertnews.ru

Свердловские следователи начали проверку по факту смерти в екатеринбургском СИЗО молодого человека, которого приговорили к пожизненному заключению за серию убийств пенсионеров. Ян Череповский умер ещё 30 июня, но только сейчас расследование его смерти приобрело ускоренные темпы.



По словам начальника пресс-службы областного ГУФСИН Александра Левченко, 30 июня Череповского нашли в камере мёртвым без следов насильственной смерти. Он отметил, что у осуждённого, который ждал этапирования на север, имелось заболевание, которое периодически проявлялось.



«Ему оказывали помощь за пределами учреждения», — подчеркнул он. Левченко добавил, что камера, где находился молодой человек, была под видеонаблюдением, все записи есть у следствия.



В период с 2016 по 2017 год Череповский проникал в дома к пенсионерам и убивал их, чтобы потом похитить сбережения. За это Череповскому назначили сравнительно щадящий срок лишения свободы по целому ряду статей УК РФ (69, 105, 167, 162). Так, ещё в марте текущего года он должен был отбывать 24 года в колонии строгого режима, но позже Верховный суд РФ изменил приговор и назначил молодому человеку пожизненное лишение свободы.