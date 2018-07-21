Возбуждено уголовное дело по факту нападения на политтехнолога Дениса Граматчикова в Екатеринбурге

16:26 | 23.07.2018

Денис Граматчиков / Facebook

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Побои» по факту нападения на политтехнолога, начальника штаба кандидата в депутаты Екатеринбурга Владимира Нагибина Дениса Граматчикова, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Напомним, что инцидент произошел 20 июля рядом со зданием Совета ветеранов Орджоникидзевского района на Вали Котика, 9.



- Это произошло около семи часов вечера. Мои коллеги проводили социологическое исследование на Уралмаше. Я подъехал, чтобы забрать бумаги. Я нес коробку к себе в машину. Когда стал класть коробку в багажник, на меня налетели трое или четверо мужчин. Сбили меня ударом в лицо на землю, стали пинать, потом убежали вместе с коробкой, — рассказывал пострадавший.



У Граматчикова диагностировали сотрясение мозга.