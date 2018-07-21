100 тысяч заключённых в России выйдут на свободу раньше, чем было определено приговором суда

11:57 | 23.07.2018

Рисунок: Алексей Меринов/Московский комсомолец

Осужденным в России пересчитают срок отбытия наказания. Произойдёт это из-за вступления в силу нового закона, касающегося порядка зачета времени содержания под стражей до вынесения приговора.



Как сказал в интервью «Московскому комсомольцу» заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, по предварительным подсчетам, около 14 тысяч заключенных в России выйдут на свободу сразу после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону, а вообще, закон, по его словам, коснётся практически каждого пятого осужденного в России.



«Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 487,7 тысячи человек, из них подпадают под действие закона около 100 тысяч», — сказал замдиректора ФСИН.



Таким образом, каждому пятому из тех, кто сейчас находится в местах лишения свободы, в соответствии с требованиями нового закона будут пересчитаны сроки отбытия наказания, но это совершенно не означает, что все они выйдут на свободу, у большей части срок просто уменьшится. Однако срок отбытия наказания у них всё равно изменится, и на свободу они выйдут раньше, чем было определено решением суда, выносившего приговор.



Напомним, президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, касающийся порядка зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.



С момента вступления закона в силу один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за полтора дня, если осужденный отбывает наказание в исправительной колонии общего режима или в воспитательной колонии. За два дня — при отбывании наказания в колонии-поселении.



Не подпадают под действие закона лица, осужденные за особо тяжкие и связанные с терроризмом преступления, а также осужденные, которым смертная казнь была заменена лишением свободы и находящиеся соответственно в тюрьме или исправительных колониях особого и строгого режима.



Производить пересчёт сроков отбытия наказания, по ходатайству самого осужденного либо по представлению учреждения, где осужденный отбывает наказание, будет суд.