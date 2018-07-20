В Свердловской области удалось локализовать два лесных пожара

13:44 | 22.07.2018

На сегодня, 22 июля, на территории Свердловской области действуют два лесных пожара. Оба зафиксированы в Сельвинском городском округе в 17 километрах от села Лобаново, пожарам присвоен третий класс. Площадь каждого – 0,1 га.



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, в обоих случаях причиной возникновения пожара стали действия местного населения. В настоящее время огонь локализован. С возгоранием удалось справиться без применения спецтехники.