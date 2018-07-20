Жителей Кольцово напугали китайские истребители в небе

Вчера жители района Кольцово в Екатеринбурге наблюдали летящих истребителей, которые позже совершили посадку в екатеринбургском аэропорту.По словам очевидцев, данная картина заставила многих поволноваться, так как обычно в небе военные самолеты видеть не приходится.Позже стало известно, что два истребителя-бомбардировщика и три самолета ИЛ-76 военно-воздушных сил Китая приземлились в Кольцово для дозаправки на пути из Китая в Рязань. Там, кстати, проходят состязания между военными лётчиками «Авиадартс».