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12:09 | 22.07.2018

Фото: Глеб Махнев

Жителей Кольцово напугали китайские истребители в небе

Вчера жители района Кольцово в Екатеринбурге наблюдали летящих истребителей, которые позже совершили посадку в екатеринбургском аэропорту.

По словам очевидцев, данная картина заставила многих поволноваться, так как обычно в небе военные самолеты видеть не приходится.

Позже стало известно, что два истребителя-бомбардировщика и три самолета ИЛ-76 военно-воздушных сил Китая приземлились в Кольцово для дозаправки на пути из Китая в Рязань. Там, кстати, проходят состязания между военными лётчиками «Авиадартс».

Жителей Кольцово напугали китайские истребители в небе

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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