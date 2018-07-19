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14:50 | 21.07.2018

Фото: minfin.ru

Антон Силуанов назначен руководителем оргкомитета «Экспо-2025»

В организационном комитете по продвижению заявки Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 произошли очередные изменения. Соответствующее распоряжение главы российского правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вместо Светланы Сагайдак на пост председателя комитета назначен зампредседателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, в документе уточнены должности ещё нескольких членов заявочного комитета. Так, позиция бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в документе определена как «сопредседатель совета НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий», а вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов значится сейчас генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО-2025. Кстати, ранее он уже участвовал в продвижении заявки Екатеринбурга.

А вот Светлана Сагайдак, ранее возглавлявшая заявочный комитет ЭКСПО-2025, статс-секретарь - замминистра образования и науки Павел Зенькович и экс-замминистра сельского хозяйства Елена Астраханцева, как следует из документа, вообще покинули комитет.

Напомним, Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2025 пройдёт в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В борьбе за право провести выставку у себя кроме Екатеринбурга участвуют японский город Осака и столица Азербайджана Баку. Победитель станет известен в ноябре 2018 года, после 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро.

© «Вечерние Ведомости»

 


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