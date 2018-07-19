В Екатеринбурге на кольцевой автодороге упавший столб повредил автомобиль

13:33 | 21.07.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Как сообщает анонимный подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», сегодня на екатеринбургской кольцевой автодороге упал фонарный столб. В результате инцидента пострадал автомобиль, в котором находился маленький ребёнок. Судя по фотографии, размещённой пользователем, повреждения получил автомобиль Toyota Fortuner. К счастью обошлось без жертв.



– Хорошо что семья ехала не под капотом, а в салоне, трагедии бы было не избежать в этом случае, – пишет подписчик той же группы Дмитрий Владимирович.