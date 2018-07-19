«Екатеринбург Арена» перейдёт на баланс области уже в следующем году

11:49 | 21.07.2018

oblgazeta.ru

Уже в следующем году стадион «Екатеринбург Арена», на котором во время мундиаля прошло 4 матча, полностью перейдёт на баланс Свердловской области. Это означает, что в 2019 стадион перестанет быть объектом частого использования и потребует больших затрат в содержании. Об этом в ходе совместного заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил министр спорта Павел Колобков.



По словам чиновника, сейчас федеральное правительство определяется со схемой финансирования содержания площадки. Это же касается стадионов Волгограда, Ростова-на-Дону, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары и Саранска.



Напомним, по предварительным подсчётам на содержание екатеринбургской арены потребуется более 350 млн рублей в год. Областные власти рассчитывают, что часть этих расходов возьмет на себя федерация.