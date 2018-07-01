В Екатеринбурге служба такси компенсирует пенсионерке стоимость билетов на спектакль

15:17 | 20.07.2018

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В Екатеринбурге суд взыскал со службы такси стоимость билетов на спектакль в пользу пенсионерки-инвалида, которая не смогла попасть на мероприятие из-за опоздания автомобиля.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, пенсионерка, являющаяся инвалидом третьей группы, и ее супруг не попали спектакль Театра на Малой Бронной «Тартюф», так как машина такси в назначенное время не подъехала.



— Транспортная компания, взявшая на себя обязанность по оказанию услуги по поиску перевозчика на определенное время, но не оказавшая данную услугу, обязана возместить расходы, понесенные пенсионеркой на покупку билетов на спектакль, — отметили в пресс-службе.



Кроме стоимости билетов (5 600 рублей) служба такси выплатит пенсионерке штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя (2 800 рублей).