Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Калининграде

14:28 | 20.07.2018

uhnow.ru

Сегодня, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в Калининграде, где он примет участие в совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета «Россия-2018».



Участники заседания обсудят итоги проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA, а также его наследие.



Напомним, что 18 июля Евгений Куйвашев был включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.



В Екатеринбурге прошло четыре матча ЧМ: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).