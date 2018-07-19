За весеннюю сессию в ЗакСО поступило 889 обращений от граждан

10:11 | 20.07.2018

zsso.ru

За весеннюю сессию в Законодательное собрание Свердловской области поступило 889 обращений граждан, 110 из них — жалобы, остальное — предложения по решению различных вопросов.



— В основном граждане предлагают рассмотреть решение вопросов транспорта, налоговой политики, градостроительства (17 %, или 151 обращение). На втором месте вопросы государства и общества (16 %, или 148 обращений). На третьем — социальная сфера: выплата пособий, получение звания ветерана труда и другие, — рассказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.



Всего в весеннюю сессию Законодательное собрание приняло 87 законов, 59 из них инициировали депутаты, 16 внесены областным правительством, 9 — губернатором, два — прокуратурой и один — органами местного самоуправления.