В Первоуральске вынесен приговор группе наркоторговцев

09:45 | 20.07.2018

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Трое жителей Первоуральска — Павел Валигурский, Михаил Мякинин и Андрей Овчинников — приговорены к реальным срокам лишения свободы за сбыт синтетических наркотиков.



Суд установил, что в октябре 2016 года Павел Валигурский организовал преступную группу, которая занималась сбытом наркотических средств на территории Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды.



— Подысканные организатором трое соучастников в возрасте 20–25 лет, не имевшие постоянных источников дохода, арендовали гаражи и квартиры на территории Екатеринбурга и Первоуральска, где производили фасовку наркотиков, которые в дальнейшем помещали в тайники-закладки для дальнейшего сбыта бесконтактным способом, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Павел Валигурский и Михаил Мякинин получили по 9 лет в колонии строгого режима, Андрей Овчинников — восемь лет. Приговор в законную силу не вступил. Отметим, что четвертый участник группы не явился в суд, сейчас он объявлен в розыск.