Из аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге из-за задымления экстренно эвакуировали посетителей

22:01 | 19.07.2018

Сегодня днём из екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» экстренно эвакуировали 500 человек. Как сообщает сообщество в соцсетях «Типичный Екатеринбург», в здании произошло небольшое задымление, в связи с чем сработала пожарная сигнализация.



На улицу купающихся вывели прямо в купальниках. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, эвакуация была организована персоналом аквапарка. С возгоранием служба аквапарка справилась самостоятельно, поэтому помощь пожарных, прибывших на место в скором времени, не понадобилась.



В ведомстве уточняют: пострадавших нет.



Фото: группа "Типичный Екатеринбург" во "Вконтакте"



