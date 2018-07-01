Сквер за Оперным театром обойдётся городу в 150 миллионов рублей

19:59 | 19.07.2018

Екатеринбург решил, сколько потратит на благоустройство сквера за Театром оперы и балета. Изначально заказчик МКУ «Городское благоустройство» оценил работы почти в 170 миллионов рублей, но в итоге из городской казны на обновление парковой зоны будет выделено чуть больше 150 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



В финал конкурса на выполнение всех работ по благоустройству вышли компании ООО «Лев» и ООО «Новэкс». Но если первая организация хотела взять за свои работы 160 миллионов рублей, то «Новэкс» уступила городу около 10 миллионов, в связи с чем должность подрядчика была отдана именно ей.



Проект благоустройства данной территории был выбран в ходе голосования, участие в котором принимали горожане. Предполагается, что сквер станет многофункциональной парковой зоной, где появится ротонда, а также будут обновлены дорожки и элементы освещения.



Напомним, проект сквера вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект благоустройства разработало проектное бюро «Архитек».



Фото: дизайн-проект