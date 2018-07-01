Новости дня
19:59 | 19.07.2018
Сквер за Оперным театром обойдётся городу в 150 миллионов рублей
В финал конкурса на выполнение всех работ по благоустройству вышли компании ООО «Лев» и ООО «Новэкс». Но если первая организация хотела взять за свои работы 160 миллионов рублей, то «Новэкс» уступила городу около 10 миллионов, в связи с чем должность подрядчика была отдана именно ей.
Проект благоустройства данной территории был выбран в ходе голосования, участие в котором принимали горожане. Предполагается, что сквер станет многофункциональной парковой зоной, где появится ротонда, а также будут обновлены дорожки и элементы освещения.
Напомним, проект сквера вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект благоустройства разработало проектное бюро «Архитек».
Фото: дизайн-проект
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:25 | 19.07.2018
Вот и всё, что осталось: В Екатеринбурге наследие ЧМ достанется детям
19:59 | 19.07.2018
Сквер за Оперным театром обойдётся городу в 150 миллионов рублей
19:21 | 19.07.2018
В Перми подвал жилого дома затопило водой
18:22 | 19.07.2018
Профсоюзы Зауралья отправили 13 тысяч подписей против закона о повышении пенсионного возраста президенту
17:58 | 19.07.2018
«Екатеринбург Арена» сохранит новое название
17:39 | 19.07.2018
Открытие «Агрофеста-2018» в Прикамье собрало около 1,5 тысячи человек
17:17 | 19.07.2018
Следователи проверяют информацию об изуродовании женщины в екатеринбургской клинике пластической хирургии
16:50 | 19.07.2018
Екатеринбург ждет девятичасовой марафон музыки. Гости фестиваля смогут перевоплотиться в диджеев
16:47 | 19.07.2018
Нижний Тагил готовится к III Фестивалю рыжих
16:33 | 19.07.2018
В следующий четверг в Перми будет ограничено движение транспорта
16:08 | 19.07.2018
Роспотребнадзор представил результаты лабораторных исследований воды в Североуральске
15:52 | 19.07.2018
Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших
15:48 | 19.07.2018
На Урале таможенный контроль прошли шесть лошадей
15:37 | 19.07.2018
На курганского студента, выбросившего в окно кота, завели уголовное дело
15:24 | 19.07.2018
На конкурсе «Навстречу переменам» выбрали 126 перспективных идей
15:22 | 19.07.2018
Прокуратура следит за ситуацией с водой в Североуральске
15:09 | 19.07.2018
Сборная Германии стала победителем чемпионата Европы по дзюдо
14:52 | 19.07.2018
Пермяки могут узнать о своих долгах в офисах МФЦ
14:47 | 19.07.2018
Улицу Боевых Дружин перекрывают на пять месяцев
14:44 | 19.07.2018
К свердловским приставам пришли следователи. Возбуждено уголовное дело
14:32 | 19.07.2018
В Пермском крае в рамках содержания автодорог регионального значения начали применять новую технологию — микросюрфейсинг
14:26 | 19.07.2018
В Прикамье возводится новый корпус школы в Щучьем Озере
14:26 | 19.07.2018
Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию ребенку, травмировавшему руку на качелях
14:14 | 19.07.2018
Названы самые экологичные районы Челябинска
13:58 | 19.07.2018
С начала года в Свердловской области забраковали более двух тысяч килограммов мясной продукции
13:41 | 19.07.2018
В Екатеринбурге появились улицы Дуговая и Проселочная
13:28 | 19.07.2018
В Екатеринбурге магазин Hard Store попал в «окружение» по причине скидок
12:53 | 19.07.2018
Российское правительство подвело итоги «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге
12:48 | 19.07.2018
Прокуратура обжаловала приговор герою разборок в Екатеринбурге
12:45 | 19.07.2018
В Кургане осудили экс-директора гимназии № 27, которая похитила почти полмиллиона рублей
12:45 | 19.07.2018
Фонд президентских грантов приглашает НКО Прикамья на семинары
12:43 | 19.07.2018
В этом году в Перми отремонтируют более 90 дворов
12:39 | 19.07.2018
В Прикамье начинается строительство нового моста через Чусовую
12:25 | 19.07.2018
Куйвашев о ситуации с водой в Североуральске: «Еще немного терпения»
12:22 | 19.07.2018
Максим Решетников: «Для Перми задан вектор компактного развития»
12:14 | 19.07.2018
Глава Прикамья попросил предсказуемости в межбюджетных отношениях для российских регионов
12:00 | 19.07.2018
Куйвашев поручил провести цифровизацию музеев
11:40 | 19.07.2018
По факту гибели женщины на Серовском заводе ферросплавов возбуждено уголовное дело
11:27 | 19.07.2018
Создание туристического кластера «Гора Белая» обойдется в 45 млрд рублей
11:24 | 19.07.2018
Четверо свердловских борцов с коррупцией предстанут перед судом
10:50 | 19.07.2018
«Это был, безусловно, рекордный период»: Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов ЧМ, «Иннопрома» и «Царских дней»