В Свердловской области уничтожили полторы тысячи килограммов подозрительного мяса

16:26 | 19.07.2018

пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

14 июля сотрудники свердловского управления Россельхознадзора, совместно с региональными УФСБ и МВД провели рейд в местах несанкционированной торговли в Екатеринбурге и выявили 1,5 тысячи килограммов баранины и говядины, которая продавалась без ветеринарных сопроводительных документов.



Владельцы продукции привлечены к административной ответственности. Мясо уничтожено.



«14-16 июля потенциально опасная продукция уничтожена путем сжигания на предприятии ЕМУП Спецавтобаза «Широкореченский полигон» под контролем Департамента ветеринарии Свердловской области», - сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.