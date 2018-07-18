Российское правительство подвело итоги «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге

12:53 | 19.07.2018

kremlin.ru

Сегодня, 19 июля, президент России Владимир Путин провел очередное заседание с членами правительства. В частности, обсуждались итоги девятой международной выставки «Иннопром-2018», которая прошла в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.



Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в этом году участие в «Иннопроме» приняли 170 стран. Самую большую экспозицию (105 компаний) представила страна — партнер выставки, Республика Корея.



— Позиционируя «Иннопром» как специализированную площадку для мирового высокотехнологичного бизнеса, мы добились того, что доля профессиональной аудитории и руководителей разного уровня компаний повысилась до 76 процентов, — сказал министр.



По словам Дениса Мантурова, укрепление позиций «Иннопрома» и анонсированное проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019) должны повысить шансы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025.