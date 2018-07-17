Куйвашев поручил провести цифровизацию музеев

12:00 | 19.07.2018

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В ходе сегодняшнего заседания областного правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил активизировать работу по информатизации музейной сферы.



По словам губернатора, музеи переживают эпоху перемен: идет переход от музея как накопителя и хранилища коллекций к музею, где в центре внимания - посетитель.



- Сейчас мы находимся в процессе перехода к новому экономическому укладу - «цифровой экономике». Глобальные преобразования происходят не только в материальной сфере, но и в сфере духовной - в культуре и искусстве. Отмечу, что на сегодняшний день сайты имеют 62 государственных и муниципальных музея, созданы и действуют 33 виртуальных музея. На поддержку виртуальных музейных проектов в 2018 году в виде грантов предусмотрено выделение средств в общем объеме 1,3 миллиона рублей, - сказал Куйвашев.



Отметим, что в Свердловской области находится 870 музеев. На данный момент создан единый информационный портал «Музеи Свердловской области», а также виртуальный «Атлас музеев Свердловской области».