10:28 | 19.07.2018

JustMedia.ru

В Екатеринбурге совершено нападение на директора компании «Средураллифт» Александра Мирасова.



Как сообщают СМИ, инцидент произошел вчера вечером, 18 июля, во дворе дома Мирасова. Трое неизвестных напали на него и избили. Пострадавший обратился в травмпункт и написал заявление в полицию.



По некоторой информации, у Мирасова был конфликт с одной из управляющих компаний города.