В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая

Сегодня днем в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Генеральской произошло ЧП: столкнулись два трамвая. Фотографии опубликованы в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».По предварительной информации, в ДТП пострадали женщина-кондуктор и пассажир. На фотографии видно человека, лежащего на земле.«Это изначально произошло на Уральской — Блюхера. Вагоновожатая пошла стрелки переключать, и трамвай без нее поехал. Она пыталась его телом остановить. Но он пошел с горы», — написал очевидец Максим Герасимов.Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.