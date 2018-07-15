В Туринском районе оштрафовали МУП, кормивший детей просроченной сметаной

09:32 | 17.07.2018

rekvest.ru

В селе Городище Туринского района выявлены нарушения при организации питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, МУП «Комбинат школьного питания» оказывал услуги по питанию детей ненадлежащим образом. По итогам проверки установлено, что в столовой летнего лагеря хранилась молочная продукция — сметана — с истекшим сроком годности.



По данному факту в отношении юридического лица и шеф-повара школьной столовой возбуждены административные дела. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, шеф-повар — на 10 тысяч. Также к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.