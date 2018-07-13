Фан-зону в Екатеринбурге посетила пятая часть населения города

21:06 | 16.07.2018

ekatb.ru

В дни чемпионата мира по футболу фан-зона в Екатеринбурге буквально ломилась от количества болельщиков, желающих посмотреть прямую трансляцию матчей. Почти каждый раз фан-зона в ЦПКиО переполнялась ещё до начала игры так, что ОМОНу приходилось собой преграждать проход. Оно и не удивительно: специалисты подсчитали, что фан-зону в столице Урала посетила пятая часть населения Екатеринбурга.



310 человек побывали в фан-зоне за всё время проведения ЧМ. Там за любимые футбольные команды болели не только екатеринбуржцы, но и жители разных континентов планеты.



Также со сцены выступили известные артисты и группы. Среди них Курара, Чайф, IOWA, Дискотека Авария и другие.



Директор парка Маяковского Роман Шадрин на своей странице в Facebook отметил, что «всё прошло просто замечательно!» А всем гостям он сказал огромное спасибо.