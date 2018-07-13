В Нижнем Тагиле в пятницу 13-го июля взрывчатку и гранаты изымали бочками

18:45 | 16.07.2018

Фото: crim.ru

В пятницу, 13 июля, сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» в селе Николо-Павловское был изъят из незаконного оборота целый арсенал. Взрывчатые вещества и более тысячи единиц боеприпасов хранил у себя на участке житель села, умерший в феврале текущего года, но перед смертью успевший сообщить жене о взрывоопасном схроне – бочке с боеприпасами, закопанной на участке. Об этом, со ссылкой на информацию от собственного источника, сообщает сегодня АН «Между строк».



Заявление в правоохранительные органы о том, что у неё на участке частного дома на улице 1 Мая хранится бочка с взрывчаткой и боеприпасами, поступило от 59-летней местной жительницы.



«Боеприпасы и взрывчатка принадлежали покойному мужу женщины Владимиру М. 1954 г.р.. Он умер в феврале, но успел рассказать жене, что на участке закопан целый арсенал. Недавно она его откопала и вызвала полицию. Такого количество боеприпасов даже многие опытные сотрудники не видели. Пластит и гранаты хранились в обычной алюминиевой бочке!» – рассказал источник АН «Между строк».



Так в откопанной вдовой бочке, по информации агентства, находились: пластит весом 400 г, тротиловые шашки весом 3,6 кг, гранаты Ф1, ВОГ, РКГ, РГМ, две противопехотные мины, детонаторы и электродетонаторы, взрыватели, ёмкости с порошком чёрно-зелёного цвета, запчасти от пистолета Макарова, а также сотни холостых и боевых патронов калибра 5,45 мм, 5,6 мм, 7,62 мм, 9 мм.



Где взял, ныне покойный житель Николо-Павловского, такое количество боеприпасов, предстоит выяснять сотрудникам правоохранительных органов. Часть изъятого арсенала уже уничтожена на полигоне, добавил собеседник агентства.



В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» официальных комментариев по поводу обнаружения арсенала не дают.