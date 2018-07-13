Более пяти тысяч человек приняли участие в турнире косарей в Арти

В минувшие выходные, 14 июля, в поселке Арти Свердловской области прошел седьмой международный турнир косарей. В этом году он собрал более 5,2 тысячи человек.По словам организаторов, с каждым годом интерес к турниру растет. Его посещают в том числе жители других регионов и иностранцы.Напомним, что турнир косарей входит в десятку самых ярких мероприятий событийного туризма. Кроме самих соревнований, здесь проходят ремесленная и гастрономическая ярмарки, а также уникальные мастер-классы.Артинский завод является единственным в России производителем кос.