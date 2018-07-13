Ограничено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

13:59 | 16.07.2018

С 16 по 19 июля ограничено движение на 93-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Это связано с ремонтными работами на данном участке.



- На время работ будет организовано реверсивное движение, - сообщила пресс-секретарь «Дорожной диспетчерской службы – Урал» Мария Черных.



Автомобилистов призывают отнестись ко временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.



По вопросам, связанным с ограничением движения, можно обращаться по телефону 8-800-200-6306 (круглосуточная дежурно-диспетчерская служба).