На ЕКАД столкнулись КамАЗ и автобус с паломниками

12:26 | 16.07.2018

Инцидент Екатеринбург

Полиция проверяет информацию о ДТП под Екатеринбургом. По информации очевидцев, вчера вечером на 50-м километре ЕКАД столкнулись КамАЗ и автобус с паломниками.



Фотографии происшествия были опубликованы в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». К счастью, по имеющимся сведениям, никто не пострадал. Повреждения получили транспортные средства.



Напомним, что в Екатеринбурге проходит фестиваль православной культуры «Царские дни». В ночь с 16 на 17 июля состоится крестный ход до Ганиной Ямы.