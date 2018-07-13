На две недели для автомобилистов закрыли участок улицы Гоголя

В Екатеринбурге закрыли для транспорта улицу Гоголя, от дома № 15 до улицы Энгельса. Ограничения связаны с проведением работ по благоустройству прилегающих территорий улично-дорожной сети.Участок будет закрыт до 1 августа. Объезд возможен по улицам Энгельса, Горького и Малышева.Фото: Яндекс. Карты