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10:54 | 16.07.2018

rus.postimees.ee

Митинг против пенсионной реформы пройдет 28 июля на площади Советской Армии

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало митинг против пенсионной реформы в Екатеринбурге. Он пройдет 28 июля, но не на площади Труда, как планировалось ранее, а на площади Советской Армии.

«В принципе, эта площадка неплохая, так что переписку с чиновниками продолжать не будем. Начинаем приглашать всех на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста», — написал в соцсетях первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Отметим, что это будет первый митинг против пенсионной реформы в Екатеринбурге. Ранее министерство общественной безопасности отказывало в проведении мероприятий из-за ограничений, действующих во время чемпионата мира по футболу.

Напомним, пенсионная реформа предполагает увеличение трудоспособного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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