В Екатеринбурге после проверок в МУП «Золушка» возбуждено уголовное дело

10:29 | 16.07.2018

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В Екатеринбурге по результатам проверок муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверки проводились прокуратурой и УФСБ России по Свердловской области, при участии специалистов Министерства финансов Свердловской области и Свердловского УФАС.



В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения при заключении контрактов на поставку продуктов питания. Так, при закупках сливочного масла, мяса птицы, рыбы, говядины были изменены объемы и сорта поставляемой продукции, завышена стоимость за единицу товара (от 4 до 290 %).



Установлено, что стоимость закупок сливочного масла была завышена более чем на 3 млн рублей, стоимость закупок замороженного куриного филе – более чем на 4,2 млн рублей. Кроме того, продукты закупались у трех предприятий, внесенных в реестр производителей фальсифицированной продукции.



«Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, в представленных к проверке платежных поручениях отсутствовали ссылки на договоры поставки, партии товара, что сделало невозможным подтверждение исполнения обязательств заказчика по оплате услуг поставщиков», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Также выявлены факты неисполнения оплаченных договоров на приготовление пищи, накрытие и уборку столов.



Напомним, что МУП «Золушка» поставляло продукты в муниципальные образовательные учреждения города для организации питания детей.