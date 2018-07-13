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09:53 | 16.07.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

Вчера, 15 июля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также постоянные члены Священного синода посетили Алапаевск в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни».

Так, предстоятель Русской православной церкви побывал в мужском монастыре, построенном рядом с Нижне-Селимской шахтой, куда в ночь на 18 июля 1918 года живыми сбросили княгиню Елизавету Федоровну Романову, инокиню Варвару (Яковлеву), князя Сергея Михайловича, а также князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, князя Владимира Палея и Федора Ремеза.

Кроме того, патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери и провел в новоосвященном храме литургию. Отметим, что храм строился 10 лет.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля патриарх лично возглавит крестный ход из Екатеринбурга до Ганиной Ямы.

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

© «Вечерние Ведомости»

 


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