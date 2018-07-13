Солисты Екатеринбургского театра оперы и балета станут участниками единственного в России балетного шоу

17:30 | 15.07.2018

Солисты Екатеринбургского театра оперы и балета, который недавно переименовали в Ural Opera Ballet, станут участниками третьего сезона телепроекта «Большой балет» на канале «Россия Культура». Съёмки начнутся 20 июля и продлятся до 2 августа. Проект стартует в новом телевизионном сезоне.



На федеральный канал поедут 25-летняя Мики Нисигути и 23-летний Алексей Селивёрстов. Солистка оперного театра обучалась сначала в Японии, затем в Санкт-Петербурге в Академии русского балета им. Вагановой. Селивёрстов же работает в труппе три сезона. Он окончил знаменитый Пермский хореографический колледж и отработал в оперном театре три сезона.



Дуэт Мики Нисигути и Алексея Селивёрстова исполняет ведущие партии в «Пахите», «Жизели», «Тщетной предосторожности», «Снежной королеве», «Наяде и рыбаке» и других постановках.



Для проекта «Большой балет» они готовят несколько па-де-де и вариаций из классического репертуара, а также современные номера от хореографов Екатеринбургского театра Антона Пимонова и Игоря Булыцына.



Фото: Екатеринбургский театр оперы и балета