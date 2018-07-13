На Таватуе девушка на водном скутере протаранила мужчину

16:03 | 15.07.2018

Фото: Вечерние Ведомости

Сегодня днём, 15 июля, на озере Таватуй произошёл инцидент с отдыхающими. Как стало известно veved.ru девушка, управлявшая водным скутером, протаранила мужчину, который плавал на "бублике". Очевидцы отмечают, что пострадавший, возможно, был пьян. В настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.



Отметим, что на водоёмах Свердловской области сегодня аншлаг. Уральцы, уставшие от проливных дождей, выехали на природу. Температура воздуха составляет плюс 26 градусов.



