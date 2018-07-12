В Усть-Утке под Нижним Тагилом турист упал со скалы на подводные камни

14:23 | 14.07.2018

Фото: rgo-sib.ru

Несчастный случай произошёл в посёлке Усть-Утка расположенным под Нижним Тагилом, в пятницу, 13 июля, там мужчина, отдыхающий на берегу водоёма, упал с прибрежной скалы. Об этом сообщило агентство «Между строк».



Пострадавшего, получившего множественные травмы, эвакуировали с места происшествия на вертолёте.



— Это не наш отдыхающий, поэтому я подробностей не знаю. Я лишь видела медиков, которые забрали его на вертолёте. Был живой, с какой скалы упал и при каких обстоятельствах, не могу сказать, — прокомментировала АН «Между строк» заведующая базой «Кедр», рядом с которой и произошёл несчастный случай, Клавдия Селиванова.



Сегодня, порталу E1.RU, происшествие прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



— История, о которой идёт речь, по предварительным данным, не имеет криминальной подоплёки. По предварительным данным, в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом, граждане отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду. Он был доставлен в медучреждение. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, рваные раны тела, — рассказал Валерий Горелых. — На место происшествия выезжала «неотложка» и участковый уполномоченный УМВД по Нижнему Тагилу. Сейчас по этому факту проводят проверку, а пострадавшему оказывается полный комплекс необходимых медицинских услуг, — добавил он.