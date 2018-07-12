В Свердловской области к дождям и грозам добавился смог, но с воскресенья дожди прекратятся. Погода на три дня

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в суббота, 14 июля в Свердловской области будет последним дождливым днём, причём как сообщают синоптики, возможны грозы, град и шквалистый ветер. А вот уже завтра, в воскресенье наступит тёплая и сухая погода.Однако не всё так хорошо, как могло бы показаться. Вместе со штормовым предупреждением о дождях и грозах, которое до сих пор не снято, синоптики объявили о ещё одном: на Средний Урал пришёл смог. Метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе будут крайне неблагоприятными. Сохраняться такая ситуация на территории области будет с восьми вечера 13 июля до 20:00 18 июля. На этот период в области объявлено предупреждение первой степени опасности.14 июля. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горах до сильных и очень сильных, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, на севере области до +11 °С. Днём +23…+28 °С. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.15 июля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С. Ветер восточный 3-8 м/сек.16 июля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью +10…+15 °С, днём +23…+28 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/сек.14 июля. Переменная облачность, кратковременный дождь, днем небольшой, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днём +26…+28 °С. Ветер восточный 4–9 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.15 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью +14…+16 °С, днём +26…+28 °С. Ветер восточный 3–8 м/сек.16 июля. Переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15 °С, днём +26…+28 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/сек.Прогноз погоды подготовлен