Старинный особняк в Екатеринбурге станет жилым

19:41 | 13.07.2018

2gis.ru

Старинный екатеринбургский особняк, известный как «Доходный дом Уварова», станет жилым. Соответствующий акт госэкспертизы опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Заказчиком экспертизы особняка стал совладелец сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» — ИП Кузовлев Иван Геннадьевич. По итогам экспертизы, в здании предстоит частично сделать штукатурную отделку фасадов, заменить оконные блоки и починить водосточную систему.



Напомним, дом Уварова находится по адресу ул. Пушкина, 4. Помещения здания использовались под жилые и административно-служебные функции.