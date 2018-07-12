Свердловский омбудсмен получил сообщение о задержании екатеринбурженки в Ливане

09:58 | 13.07.2018

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области проводит проверку по обращению жительницы Екатеринбурга Татьяны Нитиевских, которая заявила, что ее дочь Светлана, находящаяся в Ливане, не выходит на связь после задержания полицией, передает «Интерфакс-Урал».



По словам матери, от ее дочери нет вестей с 11 июля.



— От Светланы последний раз был звонок 10 июля. Она сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на 10 человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке, — сказала женщина.



Пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев сообщил, что причина задержания девушки пока неизвестна.



«Комментировать что-либо сложно, потому что идет проверка. Речь идет о том, что ее дочь находилась в Ливане с молодым человеком, который проводил ее в аэропорт города Бейрут, а там ее задержали», — цитирует Вахрушева ТАСС.