В Свердловской области водоемы, пригодные для купания, отсутствуют

20:51 | 12.07.2018

santjosep.net

На территории Свердловской области зон для купания, которые соответствуют требованиям санитарных норм, нет вообще. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, использование поверхностных водных объектов в регионе в целях купания не является безопасным.



На сегодняшний день установлено, что из 660 проб воды 68 % не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям и еще 17 % проб — по микробиологическим показателям.



Также свердловский Роспотребнадзор напомнил, что купание разрешено только на тех водоемах, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение, и пока таковых в Свердловской области всего два — озеро Щучье в Тавдинском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге, однако и в этих водоемах вода не соответствует норме.