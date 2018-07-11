В Екатеринбурге открыли инновационную детскую автошколу

В одном из торговых центров Екатеринбурга появилась детская автошкола — площадка для обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.В автошколе есть в том числе практическая зона с регулируемыми перекрестками, пешеходными переходами, велосипедными дорожками и железнодорожными путями. В «автопарке» школы — учебные гироскутеры, велосипеды, электромобили, моноколеса, самокаты и электроквадроциклы.— Здесь каждый ребенок может попробовать себя в роли пешехода, водителя и пассажира и за это время разобрать все возможные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.По окончании курса дети сдают экзамен и получают специальное «детское» водительское удостоверение.