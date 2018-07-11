В Екатеринбургский зоопарк привезли двух речных выдр

В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара речных выдр Нику и Кика. На Урал их привезли из Чехии.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, эту парочку выдр-сирот нашли в природе, забрали в реабилитационный центр и выходили. Сейчас без помощи людей они уже не выживут.В зоопарке надеются, что к следующей весне у речных выдр появится потомство.