«Пенсионеры» Екатеринбурга заявили о желании выдвинуть кандидатов на выборы в думу города

11:58 | 11.07.2018

В Избирательную комиссию Екатеринбурга поступило уведомление об участии в выборах депутатов городской думы, которые состоятся 9 сентября, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», информация об этом размещена на официальном портале избиркома города.



Партия «пенсионеров» стала одиннадцатым политическим объединением, решившим поучаствовать в формировании нового состава Екатеринбургской городской думы. Стоит отметить, что в отличие от многих других партий, изъявивших желание поучаствовать в выборах, им не нужно собирать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов, так как в действующем составе городской думы есть депутаты, представляющие партию.



Конференция регионального отделения партии, на которой будет определён перечень претендентов на мандаты, как ожидается, пройдёт 12 июля.



Напомним, что ранее о намерении поучаствовать в выборах и выдвинуть своих кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга заявили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», ПАРНАС, «Защитники Отечества», «РОТ Фронт», «Яблоко», «Родная Партия», «Коммунисты России».