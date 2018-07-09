В Екатеринбурге из семиэтажного здания выпал рабочий

20:22 | 10.07.2018

pstroy.su

Сегодня в Екатеринбурге из здания многоуровневого паркинга выпал рабочий. По информации очевидцев, предположительно, мужчина сорвался с четвертого этажа. В момент, когда его госпитализировала бригада скорой помощи, он находился в сознании.



Известно, что паркинг относится к жилому комплексу «Клевер Парк». В управляющей компании ЖК «Клевер Парк» информацию об инциденте подтвердили и добавили, что рабочий жив, сейчас им занимаются врачи.