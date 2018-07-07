ВНИИ МВД России: более половины екатеринбуржцев довольны работой полиции

17:25 | 10.07.2018

rossoshru.ru

Из ВНИИ МВД России поступили итоги опроса граждан о работе ОВД. Опрос проводился методом личного интервьюирования в крупных торговых центрах и на оживленных улицах Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Всего было опрошено 900 человек.



Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел. Выяснилось, что 38,2 % екатеринбуржцев «скорее уверены» в защищенности от преступников и посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество, 18,6 % полностью «уверены» в своей защищенности, 54,6 % считают, что уральская полиция хорошо справляется со своими обязанностями (противоположного мнения придерживаются 21,7 % опрошенных), 60 % в обеспечении своей защиты рассчитывают на помощь органов внутренних дел. При этом большинство жителей готовы в той или иной форме оказывать содействие органам.



В Верхней Пышме 71 % заявили, что чувствуют себя в безопасности от преступников.



— Проведенный опрос, помимо прочего, позволил получить срез аналитических данных о том, какие конкретно меры способствовали бы улучшению криминогенной обстановки в Свердловской области. Жители считают, что необходимо ужесточить контроль за лицами, вышедшими из мест лишения свободы, увеличить количество опорных пунктов участковых уполномоченных и число патрульно-постовых нарядов на улицах и в общественных местах, а также повысить служебную дисциплину самих стражей порядка, качественно улучшить порядок регистрации и реагирования на заявления и сообщения граждан, — отметил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



48,7 % заявили о необходимости активизации борьбы с коррупцией, 40,2 % считают, что нужно повысить качество отбора на службу сотрудников полиции.



Согласно исследованию, у каждого второго из опрошенных представление о работе органов внутренних дел формируется под влиянием личного опыта, у каждого третьего — либо в результате общения с друзьями и знакомыми, либо в кругу семьи, на мнение 6,5 % респондентов повлияли фильмы.