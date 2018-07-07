На Среднем Урале предприятие оштрафовано за нарушения при хранении лекарств

16:28 | 10.07.2018

opengaz.ru

В аптеке №30 в поселке Шаля, находящейся в ведении ГУП Свердловской области «Фармация», выявлены нарушения при хранении лекарственных препаратов. Так, лекарства хранились с нарушением установленного температурного режима, в помещениях не проводилась влажная уборка.



В результате ГУП Свердловской области «Фармация» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей.