Патриарх Кирилл приедет на «Царские дни» 13 июля

15:06 | 10.07.2018

82.rodina.news

В пятницу, 13 июля, в Екатеринбург прибывает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, об этом сообщает пресс-служба патриарха.



Сразу после прибытия в столицу Среднего Урала глава РПЦ поедет в Храм на Крови, объявление-приглашение на встречу с патриархом уже можно услышать в храмах города.



Официально визит Кирилла начнется в 17 часов. Именно в это время в Храме на Крови пройдёт встреча мощей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, которые прибудут в город вместе с патриархом.



На следующий день, 14 июля, глава РПЦ проведет очередное заседание Священного синода, подчёркивающее «важность воспоминания событий расстрела царской семьи и начала гонений на Русскую Церковь в 1918 году».



15 июля патриарх Кирилл совершит чин великого освящения храма Святых Царственных Страстотерпцев и Божественную литургию в новоосвященном храме в посёлке Синячиха под Алапаевском.



«Предстоятель Церкви отслужит заупокойную литию у Алапаевской шахты на месте убиения Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, инокини Варвары и их спутников», — комментируют событие в пресс-службе патриарха.



А в ночь с 16 на 17 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после свершения ночной Божественной литургии возле Храма на Крови, лично возглавит шествие ночного крестного хода до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.



Крестный ход станет завершающим мероприятием в первом в истории визите патриарха в Екатеринбург.



А вот анонсированный ранее визит патриарха в Верхотурье, видимо, не состоится, так как в официальном графике патриарха посещение этого города пока не значится.



Напомним, что с 12 по 21 июля в Екатеринбурге пройдут «Царские дни», посвященные 100-летию гибели царской семьи.