Пожар на складе с моторными маслами на улице Совхозной в Екатеринбурге – потушен

12:20 | 10.07.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на складе с моторным маслом на улице Совхозной в Екатеринбурге потушен.



В 10:46 отрытое горение ликвидировано. Три часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.



Напомним, пожар на производственном складе на улице Совхозной в Екатеринбурге, разгорелся сегодня утром, к моменту прибытия на место ЧП пожарных, площадь пожара достигла 400 кв. м.



Большая горючая загрузка склада, в помещениях находились емкости с моторными маслами, подпитывала огонь, горение становилось интенсивнее, и в скором времени огнём было охвачено 800 кв. м. Тем не менее, не смотря на сложность тушения таких пожаров, огнеборцам удалось справиться с огнём.



На месте ЧП работали 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды к месту горения были проложены 4 магистральные линии от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 200, 320 и 800 метров от места пожара. Кроме того, подача воды осуществлялась и от пожарного водоема, расположенного на территории объекта.



В настоящий момент специалисты МЧС продолжают контролировать состояние воздуха в районе пожара.



Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели.