Новости дня
11:17 | 10.07.2018
Фото: http://med-advisor.ru
В Свердловской области трехлетнего ребенка укусила гадюка
«В связи с тяжестью состояния ребенок был переведен в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге транспортом Центра медицины катастроф», — прокомментировал главный врач ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» Александр Павловских.
По его словам, перегоспитализация прошла оперативно благодаря четко организованной в Свердловской области трехуровневой системе оказания медицинской помощи. Первый уровень составляют учреждения, находящиеся в шаговой доступности от места жительства: поликлиники, ФАПы и районные стационары; второй уровень — межмуниципальный, к третьему уровню принадлежат учреждения, в которых граждане могут получить плановую специализированную и высокотехнологичную медпомощь.
Отметим, что наиболее активны змеи в жаркую и сухую погоду, поэтому вероятность встречи с ними сейчас наиболее высока. Встреча с гадюкой не сулит ничего хорошего человеку. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности. После укуса змеи пострадавшему необходимо обеспечить полный покой в горизонтальном положении, закрыть рану пластырем или наложить стерильную повязку, которую надо ослаблять по мере развития отёка.
По всей длине укушенной конечности необходимо наложить сдавливающую повязку. Достаточно, чтобы такая повязка комфортно сдавливала конечность, не доставляя беспокойства. Обильное питьё поможет ускорить выведение из организма яда змеи. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в ближайшее лечебное учреждение.
© «Вечерние Ведомости»
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