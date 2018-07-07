Екатеринбуржцам пришлось лететь в Турцию в самолёте, держащемся на скотче

Сегодня чартерный самолёт KK 6962 турецких авиалиний Atlasglobal с задержкой на семь часов вылетел из Екатеринбурга в Анталью. Однако пассажирам было не до мыслей о скором пребывании на арабских песках, ведь на борту воздушного судна царила антисанитария. Об этом СМИ рассказал один из туристов, Георгий Нещерет.Пассажир сообщил, что некоторые детали в салоне самолёта были приклеены на скотч, на ламинированных памятках, журналах и подлокотниках были остатки человеческой жизнедеятельности, а некоторые сиденья в самолёте облиты разноцветными жидкостями и имеют яркие разводы. Вдобавок ко всему ни один член экипажа не изъяснялся по-русски.«От такого вида пассажиры были в шоке», — поделился Нещерет.Сообщается, что представители Atlasglobal уже уведомлены о проблеме и в настоящее время предпринимают всё, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.Фото: Георгий Нещерет