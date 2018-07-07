ЕМУП «Спецавтобаза» в 8 раз подняло расценки на захоронение мусора

15:24 | 9.07.2018

ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом и захоронением бытовых отходов в Екатеринбурге, с 1 июля многократно подняло тарифы на складирование мусора на полигонах.



Так, если за захоронение твердых коммунальных отходов 4-го класса опасности на полигонах (к данному классу относят строительный и уличный мусор, обломки мебели, упаковки, остатки пищи и т. д.) ЕМУП «Спецавтобаза» до 1 июля взимала с организаций 212,11 рубля за тонну мусора, то теперь сумма возросла в 8,48 раза — до 1800,53 рубля с НДС. Расценки на захоронение ТКО 5-го класса опасности (крупногабаритный мусор, остатки от обрезки деревьев и кустов, ветки, листья, отходы парков и кладбищ) повысились незначительно — с 212,11 рубля за тонну до 276,20 рубля. Документ, направленный ЕМУП «Спецавтобаза» в адрес одной из организаций, есть в распоряжении редакции.



Очевидно, что повышение расценок может фактически ликвидировать конкурентность на рынке вывоза отходов в уральской столице. Учитывая, что ЕМУП «Спецавтобаза» является фактически монополистом в мусорной отрасли (муниципальному предприятию принадлежат все полигоны в пределах Екатеринбурга), деятельность сторонних организаций, имеющих свой автопарк «мусоровозок», становится нерентабельной. «Спецавтобаза» же, обновляющая материально-техническую базу за счет бюджетных средств, может гарантировать себе подавляющее превосходство на рынке — как вывоза мусора, так и его захоронения.



В связи с этим в ближайшее время можно ожидать роста несанкционированных свалок и полигонов в черте города, а также в ближайшем пригороде. Кроме этого, вырастет тариф по вывозу ТБО для населения.



Редакция направит официальный запрос в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области и в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям руководства ЕМУП «Спецавтобаза» на предмет наличия и злоупотребления доминирующим положением на рынке.