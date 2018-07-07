Александр Высокинский: «Я просто уверен, что Екатеринбург получит ЭКСПО»

14:43 | 9.07.2018

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В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге генеральный директор Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Александр Чернов и вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский рассказали о наследии, которое получит уральская столица в случае победы в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025.



По словам Александра Высокинского, на базе созданной инфраструктуры ЭКСПО-парка планируется создать центр трансформации личности человека как будущего специалиста, передает «АиФ-Урал».



— Мы хотим создать новый формат. На 550 га будут расположены «Уральская инженерная школа», образовательные, гуманитарные павильоны, — цитирует Высокинского ЕТВ.



По мнению замгубернатора, у Екатеринбурга есть такие преимущества, как нахождение на границе Европы и Азии, опыт проведения международных мероприятий и отсутствие природных катаклизмов.



— Я просто уверен, что Екатеринбург получит ЭКСПО. По-другому быть просто не может, — заявил Высокинский.



Отметим, что в случае проведения ЭКСПО Екатеринбург могут посетить порядка 200–250 тысяч человек.



За право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку.